Alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro l'Inter, Marco Baroni, tecnico del Lecce, non avrà a disposizione Lameck Banda. Il centravanti giallorosso usufruirà infatti di alcuni giorni di permesso per tornare in Zambia, come comunica il club salentino in una nota: "L’U.S. Lecce comunica che al calciatore Lameck Banda, colpito da un grave lutto, è stato concesso il permesso di raggiungere il suo paese d’origine".