Il Lecce di Baroni volerà a Milano con qualche assente di lusso. Uno di questi sarà lo squalificato Baschirotto, ma in difesa si rivedrà l'esperto Umtiti. Verso il ritorno con l'Inter anche Di Francesco, mentre tra i convocati i convocati non figurerà Banda, assente per motivi familiari. In dubbio pure Askildsen, assente nell’allenamento di ieri per un attacco influenzale. Lo riporta il Corriere dello Sport.