Questa mattina, il Lecce ha proseguito la sua preparazione in vista della gara con l'Inter, all’Acaya Golf Resort & SPA, dove il tecnico Roberto D’Aversa ha diretto la seduta d'allenamento senza Federico Brancolini e Lameck Banda, che ha svolto lavoro personalizzato. I giallorossi, che dovranno sicuramente fare a meno degli squalificati Dorgu e Pongračić sabato sera, si alleneranno di mattina nei prossimi tre giorni, mentre la rifinitura è programmata per sabato pomeriggio alle ore 17 al Via del Mare a porte aperte.