La Lazio recupera un pezzo importante per il big match contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro. Nell'allenamento di oggi a Formello - riferiscono i colleghi de Lalaziosiamonoi.it - Luis Alberto è tornato in gruppo e si è allenato con il resto dei compagni a Formello. Lo spagnolo, come noto, non era stato convocato con l'Empoli dal tecnico Tudor a causa di un atteggiamento poco convincente negli allenamenti.

Alla ripresa dopo il giorno di riposo sono scesi in campo soltanto i calciatori utilizzati con un minutaggio ridotto domenica oppure non utilizzati. Tra questi anche il Mago, pronto a tornare a disposizione per l'appuntamento contro i campioni d'Italia.