La Lazio da opporre all'Inter a cui sta pensando Maurizio Sarri dovrebbe prevedere un'unica novità sostanziale rispetto a quelle scese in campo nelle prime due gare: si tratta di Pedro, pienamente recuperato e pronto a prendere il posto di Mattia Zaccagni nel tridente offensivo con Ciro Immobile e Felipe Anderson. Dietro sarà ancora Patric il partner di Alessio Romagnoli in mezzo alla difesa, con Adam Marusic e Manuel Lazzari sulle corsie. In mezzo al campo, Toma Basic verrà preferito all'ex di turno Matias Vecino, ancora non al meglio, per completare il trio con Danilo Cataldi e Sergej Milinkovic-Savic. Tra i pali conferma per Ivan Provedel dopo la bocciatura di Maximiano, disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica.