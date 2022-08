Cena di squadra ieri sera per la Lazio, per massimizzare la concentrazione e amalgamare ulteriormente il gruppo in vista dei prossimi impegni, a partire dal match di venerdì sera contro l'Inter. La squadra di Maurizio Sarri si è ritrovata ieri sera presso il ristorante Isola del Pescatore, a Santa Severa, località balneare sull'Aurelia. Lo stesso ristoratore ha pubblicato su Instagram le foto della serata.