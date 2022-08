Seduta mattutina quest'oggi per la Lazio, che si è ritrovata alle 10 al Centro Sportivo di Formello per proseguire la preparazione verso la gara contro l'Inter di venerdì sera. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, la squadra di Maurizio Sarri ha effettuato ampie prove tattiche divise per reparti, per poi concentrarsi sulle conclusioni dal limite con i suoi centrocampisti e attaccanti.