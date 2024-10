Nuovi problemi per la Juventus a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Nonostante fosse nella lista dell'undici titolare, Douglas Luiz non prenderà parte al match di questa sera all'Allianz Stadium: il brasiliano - riferisce Sky Sport - ha accusato un problema muscolare e ha interrotto il riscaldamento, toccandosi la coscia e parlando con lo staff medico bianconero prima di tornare negli spogliatoi. Al suo posto giocherà Khephren Thuram. L'ex Aston Villa sarà dunque da valutare in vista del big match di domenica contro l'Inter.

