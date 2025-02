Si ferma Douglas Luiz. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano salterà la partita con l'Inter per affaticamento muscolare. Al contrario, si è rivisto in gruppo Cambiaso che dunque dovrebbe essere convocato e partire dalla panchina.

Gastroenterite per Kelly: Savona dovrebbe essere il titolare a sinistra, con Weah sull'altro lato e al centro Gatti e Veiga. Conceiçao e Mbangula nei tre dietro Kolo Muani.

PROBABILE JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.