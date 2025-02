Il grande dubbio in casa Juventus riguarda le condizioni di Cambiaso, che anche ieri ha lavorato a parte. Secondo la Gazzetta, a due giorni dalla sfida con i nerazzurri, è sempre più da escludere una maglia da titolare per l'esterno ex Bologna.

Il fastidio alla caviglia, che lo condiziona da un paio di settimane, persiste e potrebbe restare nella lista degli indisponibili assieme a Kalulu, Milik, Bremer e Cabal. Rispetto al PSV, Motta potrebbe inserire Savona al posto di Kelly a sinistra, con Mbangula e Conceiçao ai lati di Kolo Muani.

PROBABILE JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceiçao, Kolo Muani, Mbangula.