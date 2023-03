Dopo essere rientrata da Friburgo nella notte, la Juventus è si è ritrovata in tarda mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. Oggi giornata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente sollecitato ieri sera in Europa Leagye, torelli e partitella in campo per il resto del gruppo. Domani alle ore 12 è in programma la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, poi allenamento e partenza per Milano.