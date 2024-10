Non c'è aria di rivoluzione per Thiago Motta in vista della sfida di domani tra Inter e Juventus. Anche perché, con soli 19 convocati, di cui 17 giocatori di movimento più 2 portieri (Carlo Pinsoglio, oggi diventato padre, ha ricevuto un permesso e raggiungerà i compagni direttamente a Milano), non c'è molto spazio per reinventare le proprie scelte. Quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, saranno soltanto tre i cambi di formazione rispetto al match di Champions League perso contro lo Stoccarda.

In difesa, l'unica novità sarà il rientro dal 1' di Andrea Cambiaso, schierato sulla fascia sinistra. Confermati Nicolò Savona a destra e Pierre Kalulu e Danilo al centro, con Federico Gatti nuovamente in panchina. In mezzo, riecco Manuel Locatelli, che prenderà il posto di Weston McKennie nel 4-2-3-1, al fianco di Khephren Thuram. Davanti, con Dusan Vlahovic ci saranno Francisco Conceiçao a destra, Kenan Yildiz a sinistra e Nicolò Fagioli al centro.