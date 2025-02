Arrivano buone notizie per Thiago Motta dall'allenamento andato in scena oggi alla Continassa, a tre giorni dal derby d'Italia che metterà di fronte la Juve all'Inter. Come riporta TuttoJuve.com, Andrea Cambiaso, che ha saltato le ultime quattro partite dei bianconeri, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, indizio che ha imboccato la via del recupero. Da capire se farà in tempo a tornare a disposizione entro domenica.