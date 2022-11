Ulteriori aggiornamenti di formazione in casa Juventus in vista della sfida di domani sera contro l'Inter. Vlahovic non è ancora al meglio ed è in forte dubbio: al momento è favorita la formula con Milik unica punta e Miretti alle sue spalle. A centrocampo Fagioli viaggia verso la conferma dopo il gol con il Lecce e la prova di personalità contro il PSG di mercoledì sera. In difesa recuperaro Bremer, che giocherà da perno centrale: fuori Bonucci, con Danilo (rientra dopo la squalifica, ndr) e Alex Sandro completano un pacchetto arretrato interamente brasiliano. Lo riporta Sky Sport.