Dopo due giorni di riposo, ieri anche il Genoa è tornato ad allenarsi a Pegli in vista dell'impegno casalingo con l'Inter di venerdì sera. Le buone notizie per Gilardino arrivano da Strootman, che si candida per un posto da titolare dopo essere tornato in campo a Reggio Emilia, e soprattutto da Retegui.

Secondo la Gazzetta dello Sport, oggi l'azzurro farà il test decisivo per capire se potrà tornare a disposizione, anche se l'intenzione pare essere quella di confermare Ekuban dal 1' di fianco a Gudmundsson. Tutto esaurito al Ferraris: 35mila spettatori attendono l'Inter.