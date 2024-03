Restano circa 24 ore ai tifosi del Genoa per accaparrarsi gli ultimi biglietti per vedere dal terzo anello blu di San Siro la sfida contro la capolista Inter di lunedì sera. Finora, si legge sul sito del club ligure, sono oltre 4.500 i supporter del Grifone che sosterranno la squadra di Alberto Gilardino dal settore ospiti della Scala del Calcio. In attesa che il numero si aggiorni da qui allo stop della prevendita, prevista per domani alle 19.