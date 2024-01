Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani sera contro l'Inter. Assente il portiere danese Oliver Christensen, insieme a Pietro Terracciano ci saranno i giovani Tommaso Vannucchi e Tommaso Martinelli. Assente, come noto, anche Josip Brekalo, regolarmente in elenco Nico Gonzalez.

Ecco la lista in ordine alfabetico: Amatucci, Barak, Beltran, Bonaventura, Comuzzo, Duncan, Faraoni, Gonzalez, Ikonè, Infantino, Kayode, Lopez, Mandragora, Martinelli, Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano, Vannucchi.