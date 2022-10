Luka Jovic è stato costretto a dare forfait dopo appena 5' di Lecce-Fiorentina per via di un fastidio articolare all'anca. Secondo i colleghi d Violanews.it, il problema fisico dell'attaccante serbo, al contrario di quanto si supponeva lunedì sera, non è dunque di natura muscolare e non appare serio. Le condizioni dell'ex Real Madrid verranno rivalutate nei prossimi giorni, ovviamente anche in funzione della partita di sabato sera contro l'Inter.