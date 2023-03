Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, potrebbe optare per qualche modifica di formazione in vista della gara contro l'Inter. La novità più importante potrebbe essere l'inserimento di Riccardo Sottil in attacco, vista anche l'indisponibilità di Luka Jovic, a fianco di Arthur Cabral e Jonathan Ikoné. Lucas Martinez Quarta e Igor dovrebbero comporre il binomio al centro della difesa, con Nikola Milenkovic in panchina.

Questo il probabile undici: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Sottil, Ikone; Arthur Cabral.