Seduta mattutina per la Cremonese di Davide Ballardini in vista della sfida di sabato allo Zini contro l'Inter. I grigiorossi, al termine dell’attivazione fisica in palestra, hanno svolto il seguente programma di lavoro: attività aerobica, esercitazioni tecniche con torelli, possesso palla, partita a tema, partita finale. Domani, nuovo allenamento con inizio alle ore 11.