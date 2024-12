Il Cagliari ha ripreso a lavorare oggi a Santo Stefano al CRAI Sport Center in vista della sfida di sabato 28 dicembre contro l’Inter. Di seguito il report del club sardo pubblicato sul sito ufficiale: "La seduta è cominciata in palestra con degli esercizi dedicati alla forza esplosiva, poi il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecnica, esercitazioni su possesso palla e sviluppi di gioco. A chiudere, una partita giocata su spazi ridotti ed una sessione di conclusioni a rete. Ha lavorato regolarmente con il gruppo Yerry Mina, personalizzato per Zito Luvumbo. Domani, venerdì 27, nuovo allenamento in programma al mattino. Al termine mister Nicola incontrerà i media per presentare il match dell’Unipol Domus: l’appuntamento è alle ore 12.15, diretta streaming su cagliaricalcio.com e sul canale YouTube rossoblù".