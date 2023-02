Sarà Barrow il centravanti del Bologna contro l'Inter. Lo assicura il Corriere dello Sport, aggiungendo che rispetto all’ultima giornata i cambiamenti dei rossoblu dovrebbero essere ridotti: il grosso dubbio di Motta è quello in difesa tra Sosa e Soumaoro , recuperato dall’infortunio.

"Nelle ultime due sedute Motta ha provato prima l’uruguaiano e poi il francese, che dunque appare in vantaggio per andare a formare la coppia centrale davanti a Skorupski con Lucumì, mentre Posch sarà a destra e Cambiaso, in vantaggio su Lykogiannis e Kyriakopoulos, a sinistra". Sulla trequarti dovrebbe spuntarla Ferguson, con Schouten e Dominguez verso la conferma.