Archiviata la rotonda vittoria sull'Empoli, il Bologna tira un po' il fiato in vista della sfida contro l'Inter in programma sabato alle 15 nella cornice di San Siro. Thiago Motta ha concesso un giorno di riposo ai suoi: la ripresa degli allenamenti, come informa il club emiliano, è prevista per domani alle 10.30, con una seduta a porte chiuse.