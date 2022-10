Eric Garcia, Sergi Roberto e Ousmane Dembélé sono stati tenuti praticamente a riposo da Xavi ieri nel corso della partita contro il Celta Vigo, giocando solo gli ultimi minuti del match. Facile pensare che i tre siano stati risparmiati in vista della gara cruciale di Champions League contro l'Inter: molto per necessità, come nel caso di Garcia visto che Jules Koundé non è ancora sicuro di ricevere l'ok dallo staff medico per essere disponibile mercoledì e di Sergi Roberto che deve ovviare all'assenza di Hector Bellerin. Ma anche per convinzione dello stesso tecnico, in particolare per quel che riguarda il francese sul quale Xavi punta per la sua capacità di creare superiorità numerica sulle fasce. Titolarità pressoché certa mercoledì anche per Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets, Pedri e Robert Lewandowski.