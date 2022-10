Punto sul Barcellona, prossimo avversario dell'Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri in gruppo si è rivisto il baby Marc Casadò, classe 2003, che nel Barça B gioca mediano, ma che Xavi preferisce terzino destro. "In considerazione delle ancora imperfette condizioni fisiche del convalescente Sergi Roberto e delle contemporanee indisposizioni di Bellerin, Koundé e Araujo, il ragazzo potrebbe partire tra i titolari contro i nerazzurri, anche se il pupillo di Guardiola sarebbe rimasto favorevolmente sorpreso da Balde, che di mestiere farebbe il terzino sinistro, ma che sabato sera si è ben disimpegnato lungo la corsia meno abituale - si legge -. Il vincitore del ballottaggio dovrebbe completare il quartetto difensivo con Christensen, Eric Garcia e Marcos Alonso. Per il resto, si dovrebbe rivedere la versione grandi occasioni dei catalani, con Busquets supportato da Gavi e Pedri sulla mediana e il tridente offensivo formato da Dembelé, Lewandowski e Raphinha".