Sono 22 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Inter-Atalanta, gara dei quarti di finale della Coppa Italia in programma stasera alle ore 21 a San Siro. Presente tra i bergamaschi anche Merih Demiral, difensore turco accostato ai nerazzurri nelle ultime ore per l'eventuale dopo-Skriniar.

Ecco l'elenco completo:

Boga Jérémie (10)

Demiral Merih (28)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Højlund Rasmus (17)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Mæhle Joakim (3)