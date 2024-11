Ottima notizia per l'Arsenal, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter: come riporta Sky Sports, infatti, Martin Odegaard è tornato ad allenarsi con i compagni dopo essere stato ai box per un problema alla caviglia accusato con la nazionale norvegese lo scorso settembre. Un recupero che farà certamente sorridere Mikel Arteta, che ritrova il suo leader tecnico prima del doppio impegno con Inter e Chelsea.

Martin Odegaard was spotted back in training ahead of Arsenal's Champions League fixture against Inter Milan pic.twitter.com/LeOPN1117F — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 5, 2024