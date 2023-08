La rimonta subita dal PSG in amichevole contro l'Inter non allarma Lucas Hernandez, uno dei nuovi acquisti estivi dei campioni di Francia: "Non siamo preoccupati - assicura l'ex Bayern Monaco -. È vero che nel calcio la cosa più importante sono i risultati, ma sappiamo di essere in un momento di adattamento, con un nuovo allenatore che ci chiede tante cose. Nel primo tempo ha funzionato molto bene, nella ripresa siamo partiti molto bene, ma dobbiamo continuare a essere solidi e mantenere il vantaggio, perché alla fine è questa la cosa più importante nel calcio. Corriamo molti rischi volendo giocare con la palla.

È il nostro modo di giocare. È vero che dovremo continuare a lavorare su alcuni dettagli in modo che tutto sia perfetto. Spero che sistemiamo tutto velocemente per vincere le partite".