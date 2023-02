Tante critiche? "Le critiche non sono eccessive, ci stanno tutte. Solo i mediocri non ammettono certi errori, noi possiamo fare molto meglio e io posso aiutare la squadra in modo differente. Il mio Milan non è finito, ma dobbiamo dimostrarlo".

Come fare che la partita non sia come la Supercoppa? "È abbastanza facile: in partite così importanti gli episodi possono decidere la gara e a Riyad abbiamo subito gol su tre palle inattive. Lo abbiamo studiato e dovremo fare meglio domani".

C'è una partita simbolo da prendere ad esempio? "La data è la stessa del derby dell'anno scorso. A prescindere, il derby di domani è una grande opportunità e dobbiamo far di tutto per coglierla".

Accetteresti il pareggio?

"Per mentalità non puoi giocare una partita pensando di pareggiarla. Noi cercheremo di vincere e. vogliamo fare una grande partita".

4-3-3 domani?

"Non lo so, cioè lo so ma non te lo dico".

Cosa temi dell'Inter?

"Abbiamo grande rispetto. Abbiamo lavorato per dimostrare chi siamo e tornare alla vittoria".

La situazione Skriniar può aver infastidito lo spogliatoio?

"Non lo so e non mi interessa".

Come mantenere le equilibrio domani?

"Ci vuole una squadra ordinata. Stanno mancando in alcune situazioni letture in fase difensiva, ma poi è mancato il gioco di squadra".

Stupito dalle critiche?

"Non è che siccome ho vinto lo Scudetto non posso essere messo in discussione, ma questo mi fa mettere di più nel mio lavoro per fare meno errori possibili".