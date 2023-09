Nel pre partita di Inter-Milan, Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di DAZN.

Ha dimostrato in conferenza di avere sicurezza in questo Milan, è riuscito a trasmetterla ai giocatori?

"Non c'è bisogno, sanno quello che devono fare. E' una gara importante, dobbiamo giocare con i nostri principi di gioco. Dobbiamo giocare una partita di alto livello".

Cosa deve emergere nella vostra squadra per far male ad una difesa che fin qui non ha subito nemmeno un gol?

"Giochiamo contro una squadra molto organizzata e compatta. Dovremo sfruttare le poche occasioni che avremo".



Come cambia l'attenzione sulle fasce dopo l'aggiunta di Pulisic sulla fascia?

"La fase difensiva dipende dal lavoro della squadra, dall'intensità e dai tempi di uscita di chi gioca davanti. Dobbiamo essere corti e più attenti possibile".