Battuta la Lazio e semifinale ancora con l'Inter per la Juventus, che porta ancora l'amaro ricordo dell'11 maggio dello scorso anno, quando a sollevare la Coppa Italia sono stati proprio gli acerrimi rivali nerazzurri. Occasione per la rivincita? A rispondere è Mattia Perin che a Sportmediaset, a fine gara dice: "Il passato non conta più, quella con l'Inter è sempre una grande partita, è il derby d'Italia. Ma non dobbiamo approcciarla come una rivincita. Pensiamo gara dopo gara, ora c'è la Salernitana. Solo così può esserci continuità di risultati".