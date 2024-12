Manca ormai giusto qualche ora alla sifda di questo pomeriggio al Franchi tra Fiorentina e Inter. Trasferta alla quale non prenderanno parte gli interisti Acerbi, Carlos Augusto, Di Gennaro e Pavard, assenze che complicano la vita a Simone Inzaghi che dovrà fronteggiare la squadra di Raffaele Palladino che dal canto suo ha ritrovato anche Gudmundsson e Richardson. I due giocatori, grandi interrogativi per la sfida contro i campioni d'Italia, sono rientrati dopo i problemi fisici riscontrati, ma sarà da valutare la loro condizione e difficilmente potranno dare al match l'apporto che avrebbero potuto e voluto dare al top delle condizioni. Probabile, difatti, che la loro comparsa in distinta sia più per portare entrambi i giocatori al fianco del resto della squadra che per utilizzarli a gara in corso. Di seguito la lista completa dei convocati di Palladino per Fiorentina-Inter:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) BIRAGHI Cristiano

4) BOVE Edoardo

5) CATALDI Danilo

6) COLPANI Andrea

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DE GEA QUINTANA David (P)

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) IKONE Nanitamo Jonathan

13) KAYODE Michael Olabode

14) KEAN Bioty Moise

15) KOUAME Kouakou Christian Michael

16) MANDRAGORA Rolando

17) MARTINELLI Tommaso (P)

18) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

19) MORENO Matías Agustín

20) PARISI Fabiano

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) RICHARDSON Michael Amir Junior

24) SOTTIL Riccardo

25) TERRACCIANO Pietro (P)