Fermo dal giorno prima l'euro-gara contro il Villarreal per via di un affaticamento muscolare, l'esterno del Napoli, Matteo Politano torna definitivamente a pieno regime. L'ex giocatore dell'Inter, tornato a corte di Spalletti all'ombra del Vesuvio, è tornato oggi ad allenarsi interamente in gruppo per la prima volta dopo l'infortunio. Una buona notizia per i partenopei che oltre all'ex Sassuolo contano di riavere anche Amir Rrahmani per la partita del rientro, in programma per giorno 4 a San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi.