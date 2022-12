L'amichevole di questa sera contro il Villarreal sarà un test di rilievo in vista del restart della Serie A, e va affrontata al meglio. Questo è quanto afferma Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport: "Siamo già dentro le grandi sfide che giocheremo alla ripresa del campionato, ma dobbiamo fare bene anche in queste amichevoli per trovarci forti nei comportamenti. Stasera sarà una partita importante come quelle giocate in Turchia".