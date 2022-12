Intervenuto in conferenza stampa ad Antalya alla vigilia del secondo test amichevole del Napoli contro il Crystal Palace, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato della sosta e di come la squadra vorrà ripartire a gennaio, quando già il 4 è attesa dal big match di San Siro contro l'Inter: "Il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato il massimo della disponibilità da chi lavora e non ci sono stati grossi infortuni. Abbiamo lavorato su quello che volevamo approfondire e domani valuteremo se il lavoro sarà stato svolto bene o no. Siamo soddisfatti del periodo qui, un posto ideale per un break. A chi dice che era meglio non fare il break perché stavamo andando bene io dico che invece necessitavamo della pausa, perché la squadra aveva bisogno di tirare il fiato dopo una partenza così.