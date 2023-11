Rientra, almeno in parte, il timore in casa Napoli di perdere per un lungo periodo il proprio difensore Mathias Olivera, vittima di un infortunio al ginocchio nel match contro l'Atalanta. La lesione al collaterale mediale lo terrà fermo per un paio di mesi, secondo il Corriere dello Sport: l'obiettivo è quello di rientrare per la Supercoppa Italiana tra il 21 e il 25 gennaio 2024.