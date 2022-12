Khvicha Kvaratskhelia, esterno d'attacco del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN ad una settimana dalla super sfida in programma a San Siro il 4 gennaio contro l'Inter. "Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale e ovviamente faremo tutto il possibile per raggiungere questo traguardo - le sue parole -. Se credo allo scudetto? Certamente! Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, poi il tempo ci farà vedere quello che succederà".