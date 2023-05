Anche Gianluca Gaetano parla a DAZN dopo la vittoria sull'Inter nel match delle ore 18. "Il gol? Mi hanno abbracciato tutti, ma qui mi hanno sempre coccolato e voluto bene. Ora vado a casa dalla bimba - dice l'attaccante azzurro -. A me fa piacere che Spalletti dica queste belle parole su di me. I compagni mi hanno voluto bene sin dall'inizio, quando sono arrivato nel 2019. Cosa c'era nel pianto di Udine? Un'emozione indescrivibile, da napoletano sognavo lo scudetto da bambino ed è arrivato. È qualcosa che ti rimane per sempre".

"Bel gol perché sono stato intelligente dando palla a Simeone per farmela riconsegnare", aggiunge il giovane attaccante del Napoli.