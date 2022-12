E' buona la prima in Turchia per il Napoli, capace di imporsi 3-2 in amichevole sull'Antalyaspor di Nuri Sahin. Al Corendon Airlines Park, la capolista della Serie A, prima avversaria dell'Inter alla ripresa del campionato il 4 gennaio, è stata trascinata alla vittoria da Giacomo Raspadori, autore di una doppietta; in rete anche Matteo Politano che ha aperto il tabellino marcatori che al triplice fischio ha incluso pure i nomi di Mehmedi e Ozmert.