"C'è ancora una partita in casa. Insieme siamo più forti". Così Alvaro Morata tramite una storia Instagram si rivolge a compagni e tifosi dopo il ko incassato a Milano contro l'Inter, spronandoli in vista del ritorno in programma per il 13 marzo al Metropolitana. "Grazie per il vostro sostegno e il vostro sforzo in tutti i viaggi" aggiunge poi rivolgendosi ai tanti supporters colchoneros presenti ieri sugli spalti del Meazza.