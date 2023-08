L'U-Power Stadium sarà tutto esaurito per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi', dove il Monza, primo avversario stagionale dell'Inter, sfiderà il Milan nell'ultima amichevole della sua preseason. Come comunicato dal club brianzolo, saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio per assistere alla sfida in programma martedì 8 agosto alle ore 21:00, cinque giorni prima dell'esordio della squadra di Raffaele Palladino in gare ufficiali, nei 32esimi di finale di Coppa Italia, contro una tra Reggiana e Pescara.

"Un sold out dal grande significato emotivo e statistico, in quanto segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del Presidente Silvio Berlusconi", spiega il Monza.