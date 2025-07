Ancora un aggiornamento che riguarda la telenovela Ademola Lookman, promesso sposo dell'Inter ma non ancora così vicino. La distanza tra i nerazzurri di Milano e l'Atalanta c'è ancora, anche dopo l'incontro di oggi a margine del Consiglio di Lega in Via Rosellini. Marotta ha presentato un'offerta da 43 milioni di euro più bonus all'ad della Dea, Luca Percassi.

Ma la nuova offerta, ritoccata in alto rispetto alla prima, "non collima con la richiesta del club di Bergamo, che vuole 45 milioni di base fissa più bonus" come fa sapere Repubblica che poi sottolinea: "L’Inter attende comunque una risposta definitiva dell’Atalanta, che arriverà nelle prossime 24-48 ore".