Spazio anche a Cristian Chivu a margine dell'1-1 ottenuto dalla sua Inter nell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, gara che il tecnico romeno commenta così a DAZN: "Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni, potevamo attaccare meglio la linea e non farci beccare in fuorigioco. Nel secondo tempo siamo stati un po’ lenti nel palleggio, qualche occasione l’abbiamo creata, ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta".

Non è mancato coraggio o un po’?

“Capisco i tempi e le letture, il problema è che abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro erano molto bravi. Forse ci è mancato un po’ di giropalla veloce e verticalità, ma tutto sommato i ragazzi hanno dato il massimo".

Mkhitaryan un po’ più alto è una soluzione che vorrà proporre?

"Bisogna avere sempre più soluzioni. È vero che è una soluzione in più questa, bisogna essere pronti per le prossime partite".

Luis Henrique è entrato bene.

"Può fare meglio, ma non è ancora in condizione perché ha fatto solo due allenamenti e tenendo conto questo a me è piaciuto. Ha personalità, ha tecnica, ha coraggio e possibilità di fare l’uno contro uno".

Su Esposito:

"In linea con tutta la squadra. Hanno provato a giocare contro un blocco basso che ti lasciava in fuorigioco, non era facile. Ha fatto una buona prestazione".

