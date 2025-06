Mentre l'Inter di Cristian Chivu pareggia la sua prima partitadel Mondiale per Club, match d'esordio giocato la scorsa notte contro il Monterrey, la dirigenza corre persino più veloce dei ragazzi in campo per provare a portare al tecnico romeno un rinforzo in attacco. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset si va verso la stretta finale per Bonny.

L'emittente televisiva, nel punto sul mercato fatto nel corso della puntata del Tg odierno, parla di accordo di massima col Parma sulla base di 22-23 milioni di euro. Nell’affare potrebbe entrare Sebastiano Esposito, qualche ora fa titolare contro i messicani e reduce da una buona prova elogiata anche dallo stesso Chivu. Le intenzioni di Marotta e compagnia sono quelle di mettere Bonny a disposizione dello staff tecnico già per il Mondiale per Club, motivo per il quale si va verso l'accelerata. Sullo sfondo continuano anche i contatti per Hojlund, ma al momento la richiesta dello United è troppo alta.

