Dopo l'approdo di Cristian Chivu alla guida dell'Inter, è iniziata una vera e propria girandola di voci che vedono i nerazzurri interessati ai vari talenti espressi dal Parma nell'ultimo campionato. Ange-Yoan Bonny è un'operazione in dirittura d'arrivo, si punta Giovanni Leoni e si resta alla finestra per Mandela Keita, ma nelle idee di Viale della Liberazione c'è anche il nome di Adrien Bernabé, talentuoso regista di scuola Barça che secondo la Gazzetta di Parma l'Inter potrebbe puntare per l'eventuale sostituzione di Hakan Calhanoglu.

Il Parma, al momento, non sembra intenzionato a privarsi del proprio gioiellino, a meno, come sempre accade, di offerte che non possono non essere prese in considerazione. L'iberico ha dimostrato di poter essere funzionale sia nel 4-2-3-1 utilizzato da Fabio Pecchia che nel 3-5-2 di Chivu. Una versatilità che lo rende prezioso per il nuovo progetto tecnico dei ducali che potrebbe essere affidato al giovanissimo Carlos Cuesta, braccio destro di Mikel Arteta.