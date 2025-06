"Questa sull’accordo tirata fuori dagli arabi è una storia triste. Non da professionisti. Trovo ingiusto che il nostro allenatore alla vigilia di una partita così importante per il mondo nerazzurro avesse già un altro contratto, non è modo di comportarsi specialmente se il club tenuto all’oscuro di tutto si chiama Inter". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna si scaglia dritto per dritto contro Simone Inzaghi. Finale pessima per colpa dell'ex tecnico? "Il dubbio c’è, ma nessuno può avere la certezza che sia andata così. Di sicuro tra professionisti ci si comporta diversamente, Inzaghi doveva almeno informare per tempo l’Inter della decisione presa. Sapere solo oggi che tutto era stato deciso nei giorni precedenti al match col Psg non è giusto".

La firma però non c’era stata, ha precisato il Ceo del club arabo: Inzaghi ha voluto rimandarla a dopo la partita...

"Ma è un dettaglio privo di peso, a mio parere. Conta che lui avesse raggiunto l’accordo e quindi a quel punto vincere o perdere la finale non aveva più alcuna importanza: se ne sarebbe andato in ogni caso".

Certo che gli arabi gli garantiscono un ingaggio da mille e una notte, come si fa a rifiutare?

"Offerta faraonica, senza dubbio e quindi nessuno si scandalizza che abbia accettato. Aggiungo che nel calcio moderno Inzaghi non è il primo e non sarà l’ultimo a definire un trasferimento ad altro club prima della fine della stagione. Ma questo è un altro discorso".

Chivu deve ripartire: con quale tipo di spinta?

"Ci sono già in rosa ottimi giocatori, ci sono pure delle cose da sistemare sia sul piano tattico che delle individualità".

Da cosa si deve cominciare?

"Dal centrocampo: manca un regista. Inzaghi ha arretrato nel ruolo Calhanoglu, ricavandone a volte buone prestazioni ma alla distanza si è capito come l’allenatore si sia dovuto un po’ arrangiare, perché il turco ha mostrato dei limiti, nel ruolo".