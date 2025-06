Intervistato da Calciomercato.it, Pierpaolo Marino spiega quale delle tante novità tra gli allenatori della prossima Serie A lo incuriosisce maggiormente: "Sicuramente quella di Cristian Chivu all’Inter. Una novità vera in una squadra che è arrivata in fondo a tutte le competizioni lo scorso anno. Ci sono tutte le caratteristiche, dalla rosa al mercato passando per le qualità fatte vedere a Parma, affinché Chivu mi intrighi molto. Io sono curioso di vedere Chivu in azione, mi fa simpatia perché lo stimavo come calciatore e lo stimo per quello che ha fatto a Parma”.

Tante certezze Marino le esprime anche sulle strategie nerazzurre: “Io penso che la maggior assicurazione per i tifosi sia Beppe Marotta che alla fine ha sempre costruito in tempo e bene le sue squadre. Ora è alle prese con varie problematiche di giocatori un po’ più avanti con l’età. Hakan Calhanoglu? Dipende sempre dalla sostituzione, non è facile, io lo terrei un’altra stagione. Non so poi quale sia l’offerta del Galatasaray. Io mi fido di Marotta e penso che anche i tifosi debbano farlo”.