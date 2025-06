"Abbiamo cominciato un po' male, faceva caldo e il campo era un po' diverso ma sono scuse che non mi piace dare. Abbiamo trovato le misure e creato occasioni. Bisogna stare attenti su ogni pallone, le squadre sudamericane sono difficili da affrontare. Ora abbiamo due partite da vincere". E' il commento post-partita di Carlos Augusto ai microfoni di Sportitalia dopo il pareggio tra Inter e Monterrey.

"Scorie dopo la finale di Champions? Sono scuse, è arrivato un nuovo staff che ha portato delle cose nuove. Io sono arrivato dopo la nazionale e mi sono allenato tre giorni. Ma il gruppo è fatto di ragazzi intelligenti che sanno affrontare le difficoltà. La sconfitta col PSG brucia ma è il passato, dobbiamo seguire il nostro percorso. Sappiamo che il gruppo è forte e possiamo fare bene anche in questa competizione. Chivu? Abbiamo poco tempo insieme come lavoro, ma ha portato stima e fiducia dopo l'ultima sconfitta. Ma come ho detto il gruppo è forte e sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo altre due partite".

Infine un commento sull'arrivo del connazionale Luis Henrique. "E' un fratello, noi brasiliani ci troviamo bene sempre. Qui in Italia si fa molta tattica, ma può fare molto bene".