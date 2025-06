"Leoni a tutti i costi. L’Inter ha compreso che il gioiellino del Parma fa gola a tanti: al Milan soprattutto, ma anche alla Juventus. Evidentemente, tutti ne hanno individuato le potenzialità. Ora, però, si tratta di non farsi bruciare da quella concorrenza. E il fatto di avere ormai aperto un canale preferenziale con il club emiliano potrebbe favorire i piani della società nerazzurra. O, almeno, è quello che si aspettano in viale Liberazione". Così il Corriere dello Sport aggiorna sull'altra trattativa calda tra Milano e Parma, quella che riguarda il giovane difensore centrale esploso proprio con Chivu in panchina.

Secondo il quotidiano romano, l'Inter ha capito di non potersi riposare sul fronte Leoni, tanta e agguerrita è la concorrenza. L'intenzione dei nerazzurri è quella di prenderlo subito, ma sarebbero disposti anche ad altre soluzioni pur di evitare pericolose aste: non si esclude la possibilità di chiudere l'affare e di accontentare il Parma, lasciandolo un'altra stagione in Emilia. Chiaro che, in caso di nuovo innesto immediato, in difesa servirebbero addii per fare spazio: occhio a Bisseck e ad Acerbi. Senza dimenticare la pista Mosquera del Valencia, in scadenza nel 2026.