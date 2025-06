Svecchiare la rosa sì, ma senza mandare in pensione i senatori. Questa dovrebbe essere la strategia di mercato dell'Inter, secondo il punto di vista di Fabio Galante: "Qualcosa verrà fatto per svecchiare, ad esempio sono già arrivati Sucic e Luis Henrique, quindi siamo sulla buona strada. Ma comunque credo che quei 4-5 esperti in una rosa ci vogliano. Mi prenderanno per matto, ma io i vari Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan, Calhanoglu li vorrei sempre. Avere questi esperti è l'ultimo dei problemi, anzi", ha spiegato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com l'ex difensore nerazzurro. Prima di professare il suo ottimismo rispetto alla scelta dell'Inter di puntare su Cristian come successore di Simone Inzaghi: "Chivu conosce bene l'ambiente e ha dimostrato a Parma di avere qualità. Sono fiducioso".